Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko'ya Bango şoku!

Fenerbahçe Beko’ya Bango şoku!

Fenerbahçe Beko, Angola Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası’nda mücadele eden oyuncusu Jilson Bango’nun sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 13:08
Fenerbahçe Beko’ya Bango şoku!

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takım sürecinde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından Türkiye'ye getirilen genç pivotun, sağlık ekibinin gözetiminde kontrollerinin sürdürüldüğü belirtildi. Hastanede gerçekleştirilen detaylı tetkiklerin ardından Bango'nun ön çapraz bağ yırtığına maruz kaldığı kesinleşti.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Angola Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, ülkemize getirildikten sonra sağlık ekibimizin gözetiminde kontrollerine devam edilmiştir. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda sporcumuzun sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

