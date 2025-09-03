Fenerbahçe Beko’ya Bango şoku!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takım sürecinde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından Türkiye'ye getirilen genç pivotun, sağlık ekibinin gözetiminde kontrollerinin sürdürüldüğü belirtildi. Hastanede gerçekleştirilen detaylı tetkiklerin ardından Bango'nun ön çapraz bağ yırtığına maruz kaldığı kesinleşti.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Angola Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, ülkemize getirildikten sonra sağlık ekibimizin gözetiminde kontrollerine devam edilmiştir. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda sporcumuzun sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."