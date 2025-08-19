CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Manisa Basket'ten yerli takviyesi

Manisa Basket yeni sezon öncesinde yerli transfer gerçekleştirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 11:37
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Manisa Basket, Gaziantep Basketbol'dan İbrahim Ethem Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 21 yaşında, 1.92 boyundaki guard altyapısında yetiştiği Gaziantep ekibinde daha önce Basketbol Gençler Ligi'nde sayı krallığı yaşadı. İbrahim Ethem, daha önce Jay Scrubb, Maozinha Pereira, Judah Mintz, Kristupas Zemaitis, Isaiah Mobley'le anlaşan Manisa ekibinde Yiğit Onan'dan sonra ikinci yerli transfer oldu.

