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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet Miguel Mendez ile anlaştı!

Fenerbahçe Opet Miguel Mendez ile anlaştı!

Fenerbahçe Opet, İspanya Kadın Basketbol Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü yürüten Miguel Mendez ile anlaştığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 15:30
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Fenerbahçe Opet Miguel Mendez ile anlaştı!

Fenerbahçe Opet, İspanya Kadın Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yürüten Miguel Mendez ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mendez'in Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

İspanyol antrenör, 2001 yılında antrenörlük kariyerine adım attı ve bugüne kadar pek çok büyük başarıya imza attı. Mendez, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu ile dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 3 İtalya Ligi şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 Rusya Ligi şampiyonluğu gibi önemli başarılarla adından söz ettirdi.

İspanya Milli Takımı'nda da büyük başarılara imza atan Mendez, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'yı finalde temsil ederek gümüş madalya kazandı.

Fenerbahçe, açıklamasında Miguel Mendez'e "Ailemize hoş geldin!" diyerek, kulübün hedefleri doğrultusunda birlikte birçok zafer ve şampiyonluk yaşamak temennisinde bulundu.

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