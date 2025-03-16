Alperen Şengün'ün double-double kaydettiği maçta Houston Rockets galip!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.

Alperen Şengün'ün yalnızca 23 dakika içerisinde double-double istatistikleri yakaladığı performansı maça damga vurdu.

Şengün, mücadeleyi 24 sayı/15 rebound ile tamamlamasının yanı sıra 4 asist, 2 top çalma ve 2 blok katkısı sundu.

Bu rakamlar ile birlikte Şengün, bu sezon 39. defa double-double rakamlarına ulaşmış oldu.

Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bulls cephesinde Coby White'ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

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