Alperen Şengün'ün double-double kaydettiği maçta Houston Rockets galip!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün yalnızca 23 dakika içerisinde double-double istatistikleri yakaladığı performansı maça damga vurdu.
Şengün, mücadeleyi 24 sayı/15 rebound ile tamamlamasının yanı sıra 4 asist, 2 top çalma ve 2 blok katkısı sundu.
Bu rakamlar ile birlikte Şengün, bu sezon 39. defa double-double rakamlarına ulaşmış oldu.
Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Bulls cephesinde Coby White'ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.
İŞTE O ANLAR
🇹🇷Alperen Şengün, müthiş performansını sürdürdü! 🏀 24 sayı 👐 15 ribaund 🅰️ 4 asist ⛹🏻 2 top çalma ❌ 2 blok 🆚 Houston 117-114 Chicagopic.twitter.com/PmcTLLZ73w— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 16, 2025