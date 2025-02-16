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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık"

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius maçta topu çok güzel paylaştıklarını belirtti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 19:37
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli oyunculardan Sertaç Şanlı, karşılaşmanın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık. İlk yarı defansif anlamda da çok iyiydik." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Beşiktaş'a değinen Jasikevicius, "Bence Beşiktaş çok iyi bir takım. Son 2 ayda daha iyi oynamaya başladılar. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlar için daha zor bir rakip olacaklardır." diye konuştu.

Oyunculardan Sertaç Şanlı ise Beşiktaş'ın çok kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'ın ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu sahadaki mücadelemizle gösterdik. Maçın başından itibaren bu mücadelemizi sahaya yansıtmasaydık bizim için zor bir maç olacaktı. Herkes maçın önemini anladı ve plana sadık kaldı. Bizim için güzel ve kolay bir galibiyet oldu. Bunun sebebi de takım arkadaşlarımın enerjisi ve mücadelesiydi. Tüm takım arkadaşlarımın eline sağlık. Kupa kazanmak her zaman çok güzeldir, inşallah böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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