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Spor dünyasının acı kaybı | İlkan Karaman hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Milli Takım ve bir dönem Beşiktaş ile Fenerbahçe'de de oynayan, son olarak Çayırova Belediyesi'nde forma giyen basketbolcu İlkan Karaman, bir aracın kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 11:22 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:00
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Spor dünyasının acı kaybı | İlkan Karaman hayatını kaybetti

Spor dünyasının acı kaybı... Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Karaman'ın, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

TBF'DEN TAZİYE MESAJI

BEŞİKTAŞ BAŞSAĞILI MESAJI YAYINLADI

FENERBAHÇE BEKO'DAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Beko resmi sosyal medya hesabından İlkan Karaman'ın vefatıyla ilgili bir taziye paylaşımı yayınladı. Paylaşımda "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

ANADOLU EFES'TEN TAZİYE MESAJI

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Karaman TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi, defalarca milli oldu.

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