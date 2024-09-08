Spor dünyasının acı kaybı | İlkan Karaman hayatını kaybetti

Spor dünyasının acı kaybı... Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Karaman'ın, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

TBF'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/lRnmYbNuap — TBF (@TBF) September 8, 2024

BEŞİKTAŞ BAŞSAĞILI MESAJI YAYINLADI

Vefat ve Başsağlığı 2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK pic.twitter.com/ppPx9PItGe — Beşiktaş Fibabanka (@BJK_Basketbol) September 8, 2024

FENERBAHÇE BEKO'DAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Beko resmi sosyal medya hesabından İlkan Karaman'ın vefatıyla ilgili bir taziye paylaşımı yayınladı. Paylaşımda "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz. — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 8, 2024

ANADOLU EFES'TEN TAZİYE MESAJI

Geçmişte altyapımızda oynayan Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz. pic.twitter.com/if5jh81xfs — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 8, 2024

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Karaman TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi, defalarca milli oldu.