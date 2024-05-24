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Ergin Ataman: Biz Berlin'e şampiyon olmaya geldik

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ataman'ın sözleri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 22:09
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Ergin Ataman: Biz Berlin'e şampiyon olmaya geldik

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetle sona eren Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAMAN'IN SÖZLERİ:

51-50'den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil.

Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz.

Türk taraftarlara destekleri için teşekkür eden Ergin Ataman, "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

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