Spar Girona 77 - 64 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Eurocup Kadınlar Çeyrek Final

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında konuk olduğu Spar Girona'ya 77-64 yenildi.
Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 16 sayı kaydeden Nalyssa Smith oldu.
Bu mücadelenin rövanşı 29 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
SALON: Pavello Fontajau
HAKEMLER: Cecilia Toth, Nikola Bejat, Ewa Matuszewska
SPAR GIRONA: Lopez 2, Labuckiene, Magarity 12, Mendy 8, Ygueravide 15, Bertsch 6, Etxarri 8, Gardner, Pena 14, Tolo 12
GALATASARAY: Abdelkader 7, Herbert-Harrigan 4, Hines-Allen 11, Smith 16, Vanloo 15, Büşra Akbaş, Hartley 7, McCowan 4, Meltem Yıldızhan
PERİYOT SONUÇLARI
1.PERİYOT: 21-22
DEVRE: 40-34
3.PERİYOT: 60-49