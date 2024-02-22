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Spar Girona 77 - 64 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Eurocup Kadınlar Çeyrek Final

Eurocup Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda konuk olduğu Spar Girona'ya 77-64 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı 29 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 23:09
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Spar Girona 77 - 64 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Eurocup Kadınlar Çeyrek Final

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında konuk olduğu Spar Girona'ya 77-64 yenildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 16 sayı kaydeden Nalyssa Smith oldu.

Bu mücadelenin rövanşı 29 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

SALON: Pavello Fontajau

HAKEMLER: Cecilia Toth, Nikola Bejat, Ewa Matuszewska

SPAR GIRONA: Lopez 2, Labuckiene, Magarity 12, Mendy 8, Ygueravide 15, Bertsch 6, Etxarri 8, Gardner, Pena 14, Tolo 12

GALATASARAY: Abdelkader 7, Herbert-Harrigan 4, Hines-Allen 11, Smith 16, Vanloo 15, Büşra Akbaş, Hartley 7, McCowan 4, Meltem Yıldızhan

PERİYOT SONUÇLARI

1.PERİYOT: 21-22

DEVRE: 40-34

3.PERİYOT: 60-49

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