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Pınar Karşıyaka 99-81 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes’i 99-81 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 20:21
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Pınar Karşıyaka 99-81 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 99-81 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi Pınar Karşıyaka 27-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de çok etkili bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılılar devreye 57-35 galip girdi. Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmadı ve periyot 75-61 Karşıyaka'nın galibiyetiyle sona erdi. Son çeyrekte de Anadolu Efes karşısında hata yapmayan Pınar Karşıyaka, rakibini 18 sayı farkla mağlup etmesini bildi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

PINAR KARŞIYAKA: Kenan 2, Vitto Brown 29, Carey 28, Jaylon Brown 8, Martin 2, McCollum 17, Thomas 7, Furkan 6, Hakan

ANADOLU EFES: Bryant 12, Willis 18, Larkin 17, Ercan 2, Rıdvan 2, Jones 7, Beaubois 15, Erten 6, Burak 2

1. PERİYOT: 27-19

İLK YARI: 57-35

3. PERİYOT: 75-61

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