Efes çıkış peşinde

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında bugün Anadolu Efes sahneye çıkacak. Son maçlarda düşüşe geçen temsilcimiz, bugün Valencia'ya konuk olacak. Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak mücadele, 21.30'da başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Üst üste 4 maçtan yenilgiyle ayrılan mavi-lacivertliler, ligde 17 karşılaşmada 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Erdem Can'ın öğrencileri, bugün kazanarak kötü gidişi bitirmek istiyor. Hatfaya 9 galibiyet ve 8 galibiyetle giriş yapan Valencia da evinde yapmak istemiyor. Temsilcimiz, Valencia karşılaşmasının ardından cuma günü yine İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak. THY Avrupa Ligi'nde günün programı ise şöyle: 22.30: Baskonia- Panathinaikos, Virtus Bologna-Bayern Münih, 23.00: Barcelona-Real Madrid.