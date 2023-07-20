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4 isimden Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a ret!

Son dakika spor haberleri... Ergin Ataman'ın başantrenörü olduğu Yunan temsilcisi Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, 4 ismin transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:15
4 isimden Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a ret!

Yunanistan Ligi ve Euroleague'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Anadolu Efes'te 6 sezonda 8 kupa kazanan Ergin Ataman'ı takımın başına getirdi. Güçlü kadro kurmak için uğraşan Yunan ekibi, ezeli rakibi Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.

Yıldız transferlerine devam etmenin hesaplarını yapan Panathinaikos, Fenerbahçe'den Tyler Dorsey, Barcelona'dan Jan Vesely, Real Madrid'den Walter Tavares ve Mario Hezonja'yı transfer etmek istedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Yunan ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında transfer açıklamalarında bulundu. Giannakopoulos, "Tyler Dorsey, Walter Tavares, Jan Vesely ve Mario Hezonja için teklif yaptık ama takımları reddetti." ifadelerini kullandı.

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