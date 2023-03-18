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Fenerbahçe Beko 95-80 Beşiktaş Emlak Jet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Emlak Jet'i 95-80 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 23:16
Fenerbahçe Beko 95-80 Beşiktaş Emlak Jet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. hafta maçında Beşiktaş Emlak Jet'i 95-80 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine imza attı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Köseoğlu xx

Fenerbahçe: Nigel Hayes xxxx 30, Carsen Edwards xxx 14, Melih Mahmutoğlu xxx 10, Şehmus Hazer xx 9, Tarık Biberoviç xx 7, Johnathan Motley xx 7, Marko Guduric xx 7, Tonye Jekiri xx 6, Scottie Wilbekin x 5,

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

Beşiktaş: Jordan Usher xxx 22, Allerik Freeman xx 16, Parker Jackson-Cartwright xx 14, Michal Aniol Sokolowski xx 8, Burak Can Yıldızlı x 6, Isaiah Whitehead x 5, Akif Güven x 4, Ömer Can İlyasoğlu x 2, Samet Yiğitoğlu x 2, Yiğit Onan x 1

Başantrenör: Yağızer Uluğ

1. Periyot: 25-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)

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