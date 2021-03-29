Aktüel haberler (29.03.2021)

ASLAN, BOTAŞ'I RAHAT GEÇTİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde G.Saray, Botaş'ı 64-51 yenerek 1-0 öne geçti. Diğer maçta ise Nesibe Aydın, Yenişehir Belediye'yi 76-61 mağlup etti. İkinci maçlar çarşamba günü oynanacak.

KARA KARTAL HATLARI KESTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom'u deplasmanda 94-85 yendi. Fenerbahçe Beko da, Afyon Belediye deplasmanından 97-87 galip döndü. Diğer maçta ise D.Şafaka, Fethiye'yi 96-81 yendi.

G.SARAY OLAYLI MAÇTA YIKILDI

Düşme tehlikesi yaşayan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Büyükçekmece oldu ve G.Saray'ı 105-101 yendi. Son bölümleri oldukça gergin geçen maçta, rakip oyuncu Matt Farrell'in yaptığı el hareketi sonrası protokol tribünü karıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Farrell'i hakeme şikayet etti. Diğer maçta Darüşşafaka, Fethiye Belediye'yi 96-81 yendi.

F.BAHÇE SERİYE BAĞLADI

ING Basketbol Süper Ligi'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 97-87 yendi.

KISA KISA...



Polonya'nın Gniezno kentinde yapılan BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.



AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı bugün Ankara'da yaşanacak: 15.00: F.Bahçe- Spor Toto, Arkas- Halkbank. Yarın 19.00'de ise kazanan iki takım finalde mücadele edecek.



Sultanlar Ligi Play-off 5/8 etabı ilk maçında Aydın, G.Saray'ı 3-1, Nilüfer Bld. de Yeşilyurt'u 3-0 yendi. 3 maç üzerinden oynanacak serinin ikinci maçları perşembe günü gerçekleştirilecek.



Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'la 2-2 berabere kalan Portekiz'de Ronaldo çılgına döndü. Maçın son dakikasında gole giden topu çizgiden çevrilen CR7, hakeme tepki gösterdi ve mücadeleyi terk etti.