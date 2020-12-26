Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında, derbi heyecanı yaşandı. Ligin iki güçlü ekibi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, kozlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda paylaştı. Ev sahibi takım, 85-72 ile mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.
İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etmişti.
(1. PERİYOT SONUCU)
Anadolu Efes 18
Fenerbahçe Beko: 14
(İLK DEVRE SONUCU)
Anadolu Efes: 44
Fenerbahçe Beko: 37
(3. PERİYOT SONUCU)
Anadolu Efes: 66
Fenerbahçe Beko: 57
(MAÇ SONUCU)
Anadolu Efes: 85
Fenerbahçe Beko: 72