Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında, derbi heyecanı yaşandı. Ligin iki güçlü ekibi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, kozlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda paylaştı. Ev sahibi takım, 85-72 ile mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etmişti.

(1. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 18

Fenerbahçe Beko: 14

(İLK DEVRE SONUCU)

Anadolu Efes: 44

Fenerbahçe Beko: 37

(3. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes: 66

Fenerbahçe Beko: 57

(MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes: 85

Fenerbahçe Beko: 72