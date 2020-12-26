Haberler Basketbol Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

85-72 | MAÇ SONUCU

14. hafta maçında , derbi maçında 'yu konuk etti. Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf 85-72 ile Anadolu Efes oldu. Son dakika Anadolu Efes FB Beko maçı haberi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:49
Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

14. haftasında, derbi heyecanı yaşandı. Ligin iki güçlü ekibi ile , kozlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda paylaştı. Ev sahibi takım, 85-72 ile mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

İki takım arasında bu sezon Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etmişti.

(1. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 18

Fenerbahçe Beko: 14

(İLK DEVRE SONUCU)

Anadolu Efes: 44

Fenerbahçe Beko: 37

(3. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes: 66

Fenerbahçe Beko: 57

(MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes: 85

Fenerbahçe Beko: 72

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