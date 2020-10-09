Haberler Basketbol Heyecan devam ediyor! İşte THY Euroleague'de günün maçları...

Heyecan devam ediyor! İşte Euroleague'de günün maçları...

Euroleague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. haftada Panathinaikos - , Zenit - ve Alba maçları gibi kritik mücadeleler yer alacak. Basketbolseverler maçlardan önce merak edilen konular hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, THY Euroleague'de hangi maç hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 08:36 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 08:37
Heyecan devam ediyor! İşte THY Euroleague'de günün maçları...

Euroleague'de 2. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 9 Ekim 2020 tarihinde 6 kritik maç oynanacak. Mücadeleler öncesinde basketbolseverler maçlar ile ilgili tüm detayları araştırıyor. İşte THY Avrupa Ligi'nde günün maçları...

THY EUROLEAGUE 2. HAFTA HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

19:00 BK Zenit - FC Lassa Bàsquet (beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak)
20:00 KK Crvena Zvezda - CD Saski Baskonia (beIN 1'de canlı yayınlanacak)
20:00 BC Khimki - BC Žalgiris Kaunas (beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak)
21:00 ALBA - (beIN Connect'te canlı yayınlanacak)
21:00 Panathinaikos BC Superfoods - Olympiacos BC (beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak)
21:45 Olimpia Milano - Asvel (beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak)

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