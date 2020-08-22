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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bandırma ligden çekildi

Bandırma ligden çekildi

  takımI , ligden çekildiğini duyurdu.

takımI , ligden çekildiğini duyurdu. Çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi. "Yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok" ifadesi kullanıldı.
  1. 22.8.2020
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