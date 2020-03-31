FIBA Şampiyonlar Ligi ne zaman tamamlanacak? Resmi açıklama geldi
FIBA, Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulü oynanacak 8'li finalle tamamlanacağı belirtildi.
Organizasyonun düzenleneceği yer ve diğer ayrıntıların, ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.
Son 16 turunda koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan 2 karşılaşmanın ise (Dijon-Nizhny Novgorod, Iberostar Tenerife-Filou Oostende) 8'li finalden önce oynanacağı bildirildi.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 14:41
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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