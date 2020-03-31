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31 Mart 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi ne zaman tamamlanacak? Resmi açıklama geldi

FIBA Şampiyonlar Ligi ne zaman tamamlanacak? Resmi açıklama geldi

, Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.

Uluslararası Federasyonu (), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulü oynanacak 8'li finalle tamamlanacağı belirtildi.

Organizasyonun düzenleneceği yer ve diğer ayrıntıların, ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.

Son 16 turunda koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan 2 karşılaşmanın ise (Dijon-Nizhny Novgorod, Iberostar Tenerife-Filou Oostende) 8'li finalden önce oynanacağı bildirildi.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 14:41
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