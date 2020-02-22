Kobe Bryant için ertelenen LA Lakers-LA Clippers maçının tarihi belli oldu
Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ertelenen LA Lakers ile LA Clippers arasındaki karşılaşmanın tarihi belli oldu.
Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasında oynanacak maç, efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ertelenmişti.
28 Ocak'ta oynanması planlanan ve beklenmedik bu gelişme sonrası ertelenen müsabakanın 9 Nisan, TSİ 06.30'da gerçekleştirileceği açıklandı.
Ayrıca bu dönemde oynanacak diğer 3 maçın programı da yeniden düzenlendi. Buna göre 8 Nisan'da oynanması planlanan Chicago Bulls ve LA Clippers maçının 6 Nisan'da, 9 Nisan'da oynanması planlanan Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers maçının 7 Nisan'da, 7 Nisan'da oynanması planlanan Bulls ve Lakers arasındaki maçın ise 8 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 15:16
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Kobe Bryant için ertelenen LA Lakers-LA Clippers maçının tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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