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22 Şubat 2020, Cumartesi
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için ertelenen LA Lakers-LA Clippers maçının tarihi belli oldu

Kobe Bryant için ertelenen LA Lakers-LA Clippers maçının tarihi belli oldu

Efsane basketbolcu 'ın ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ertelenen LA Lakers ile LA Clippers arasındaki karşılaşmanın tarihi belli oldu.

Lakers ile Los Angeles Clippers arasında oynanacak maç, efsane basketbolcu ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ertelenmişti.

28 Ocak'ta oynanması planlanan ve beklenmedik bu gelişme sonrası ertelenen müsabakanın 9 Nisan, TSİ 06.30'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Ayrıca bu dönemde oynanacak diğer 3 maçın programı da yeniden düzenlendi. Buna göre 8 Nisan'da oynanması planlanan ve LA Clippers maçının 6 Nisan'da, 9 Nisan'da oynanması planlanan Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers maçının 7 Nisan'da, 7 Nisan'da oynanması planlanan Bulls ve Lakers arasındaki maçın ise 8 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.

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  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 15:16
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