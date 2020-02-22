Kobe Bryant için ertelenen LA Lakers-LA Clippers maçının tarihi belli oldu

Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasında oynanacak maç, efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ertelenmişti.

28 Ocak'ta oynanması planlanan ve beklenmedik bu gelişme sonrası ertelenen müsabakanın 9 Nisan, TSİ 06.30'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Ayrıca bu dönemde oynanacak diğer 3 maçın programı da yeniden düzenlendi. Buna göre 8 Nisan'da oynanması planlanan Chicago Bulls ve LA Clippers maçının 6 Nisan'da, 9 Nisan'da oynanması planlanan Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers maçının 7 Nisan'da, 7 Nisan'da oynanması planlanan Bulls ve Lakers arasındaki maçın ise 8 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.