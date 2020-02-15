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15 Şubat 2020, Cumartesi
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: Başkan Erdoğan'ın desteği gurur verici

Shane Larkin: Başkan Erdoğan'ın desteği gurur verici

'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu , Sabah Gazetesi'ne verdiği özel röportajda, "Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım. VAR 'da Türk vatandaşlığına geçmemde Başkan Tayyip Erdoğan'ın desteği benim için onur vericidir" ifadelerini kullandı.

'ın, forması giyen 'li basketbolcu 'in Türk vatandaşlığına alındığını ve Ay-Yıldızlı formayı giyeceğini açıklamasının ardından tüm gözler Larkin'in ile ilk kez sahaya çıkacağı maça çevrildi.

Türk vatandaşlığına geçmesinde Başkan Erdoğan'ın desteğinin kendisi için onur verici olduğunu söyleyen Larkin, "Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım. Milli Takım formasıyla atacağım ilk üçlüğü tüm taraftarlara armağan edeceğim. Ekim ayından beri insanlar Türk vatandaşlığına geçmemi ve Milli Takım formasını giymemi istiyordu. Türk halkından bu konuda çok destek aldığım için mutluyum ve heyecanlıyım. Ay-Yıldızlı formayı giyeceğim için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAM DUYUNCA ÇOK HEYECANLANDI"

zor bir oyun olduğunu anlatan Larkin, "İnşallah benden beklenenleri karşılayabilirim. Babam haberi alınca şaşırdı, ne olduğunu anlattım. Sonrasında çok heyecanlandı ve mutlu oldu. Hayatta insanın karşısına bir kez çıkacak fırsat olduğunu söyledi. O da farklı ülkelerde koçluk yaptığı için beni anladı. Ben de çok heyecanlıyım" dedi.

"HİDAYET'İ İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

ABD asıllı oyuncu, 'deki favori ismini de paylaştı: ! Balbay'ın harika bir sporcu olduğunu belirten Larkin, " da efsane bir isim. Ben Orlando'da büyürken Hidayet o takımda oynuyordu. Final oynadıklarında Hidayet'in maçlarını seyrediyordum" yorumunu yaptı.

  1. 15.02.2020
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