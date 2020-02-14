Shane Larkin ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı

Türk Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Shane Larkin, önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız basketbolcunun açıklamaları şu şekilde;

Shane Larkin: Babam, Türk vatandaşı olmama şaşırdı. Ne olduğunu anlattım ve sonrasında çok heyecanlandı. Hayatta insanın karşısına bir kez çıkacak fırsat olduğunu söyledi. O da farklı ülkelerde beyzbol antrenörlüğü yaptığı için beni anlayabildi.

''SAKATLIĞIM ÇOK CİDDİ DEĞİL''

Sakatlığım çok ciddi değil. Ayağım burkuldu. 2-3 hafta oynayamayacağım. Sonrasında yine iyi şekilde döneceğim. Türk Milli Takımı olarak sahaya çıkacağız ve savaşacağız. Umarım herkesten iyisini yaparız ve olimpiyatlara gideriz.

İsim değişikliğiyle ilgili sosyal medyada Şahin Larkin gibi birçok öneri vardı. Ancak annem ve babam bana bu ismi verdi. Tüm önerilere teşekkürler ama kendi ismimle devam edeceğim. Türkiye'yi gerçekten seviyorum.

Kobe Bryant'ı izleyerek büyüdüm. Bizim jenerasyonunun Michael Jordan'ı gibiydi. Kazandığı şampiyonluklara, başarılara rağmen asla bununla yetinmedi, hep çalıştı üzerine koydu. O bizlere çok şey öğretti. Onun mirası sonsuza kadar yaşayacak.