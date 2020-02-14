Shane Larkin ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Shane Larkin ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı

ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı

Shane Larkin ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı

'in yıldız basketbolcusu , Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş ve A Milli Basketbol Takımı'nda oynamaya hazır duruma gelmişti. Talihsiz bir sakatlık geçiren yıldız isim, Türkiye'nin ve maçlarında forma giyemeyecek. NTV'ye konuşan Shane Larkin, önemli açıklamalarda bulunurken parkelere ne zaman döneceğini duyurdu.

'nın yıldız basketbolcusu , önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız basketbolcunun açıklamaları şu şekilde;

Shane Larkin: Babam, Türk vatandaşı olmama şaşırdı. Ne olduğunu anlattım ve sonrasında çok heyecanlandı. Hayatta insanın karşısına bir kez çıkacak fırsat olduğunu söyledi. O da farklı ülkelerde beyzbol antrenörlüğü yaptığı için beni anlayabildi.

''SAKATLIĞIM ÇOK CİDDİ DEĞİL''

Sakatlığım çok ciddi değil. Ayağım burkuldu. 2-3 hafta oynayamayacağım. Sonrasında yine iyi şekilde döneceğim. Türk Milli Takımı olarak sahaya çıkacağız ve savaşacağız. Umarım herkesten iyisini yaparız ve olimpiyatlara gideriz.

İsim değişikliğiyle ilgili sosyal medyada Şahin Larkin gibi birçok öneri vardı. Ancak annem ve babam bana bu ismi verdi. Tüm önerilere teşekkürler ama kendi ismimle devam edeceğim. 'yi gerçekten seviyorum.

'ı izleyerek büyüdüm. Bizim jenerasyonunun 'ı gibiydi. Kazandığı şampiyonluklara, başarılara rağmen asla bununla yetinmedi, hep çalıştı üzerine koydu. O bizlere çok şey öğretti. Onun mirası sonsuza kadar yaşayacak.

  1. 14.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Shane Larkin ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN