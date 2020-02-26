Derbi heyecanı bu kez Fenerbahçe Galatasaray maçı ile potada yaşanacak. Evinde 10 kez ağırladığı rakibine karşı henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde serisine devam edecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı konuk edecek. 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.15'te oynanacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.

Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

ATAŞEHİR'DE HEP F.BAHÇE KAZANDI

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko, rakibine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet şansı tanımıyor.

Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugüne dek rakibini 16 defa konuk etti. Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 16 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Rakibine karşı saha avantajını çok iyi kullanan Fenerbahçe Beko, sarı-kırmızılıları Ataşehir'deki salondan hep üzgün gönderdi.

9 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

Galatasaray, yaklaşık 9 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galip gelemiyor.

Fenerbahçe, rakibini bu sürede biri Sinan Erdem Spor Salonu, 16'sı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu olmak üzere seyircisi önünde 17 kez ağırladı. Bu 17 maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibine adeta deplasmanda galip gelmeyi unutturdu.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak Fenerbahçe'yi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 72-71 yenmişti.