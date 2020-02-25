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25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan çok sert F.Bahçe açıklaması!

'dan maçı ile ilgili açıklama geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama geldi

'in 23'üncü haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 'de 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili de sert bir açıklama yayınladı.

Spor Kulübü, derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile 'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 18:46
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