Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama geldi
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili de sert bir açıklama yayınladı.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.
Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;
-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,
-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,
-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,
-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,
-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,
-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.
Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 18:46
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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