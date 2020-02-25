Galatasaray'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'dan Fenerbahçe'ye suç duyurusu!

'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak!

Galatasaray'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak!

'in 23. haftasında ezeli rakiplerden ve karşı karşıya gelmiş konuk ekip mücadeleyi 3-1 ile kazanmıştı. Mücadele öncesi Fenerbahçe taraftarı 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı bir pankart açmıştı. Galatasaray'ın bu pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Ülker Stadı'nda Maraton tribününde 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı pankart nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, 'toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

İşte o pankart;

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 16:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN