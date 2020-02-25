Galatasaray'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak!
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelmiş konuk ekip mücadeleyi 3-1 ile kazanmıştı. Mücadele öncesi Fenerbahçe taraftarı 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı bir pankart açmıştı. Galatasaray'ın bu pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Ülker Stadı'nda Maraton tribününde 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı pankart nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, 'toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.
İşte o pankart;
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 16:26
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- Galatasaray'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak!
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Galatasaray'dan son dakika hamlesi: O pankart için suç duyurusunda bulunulacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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