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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Aslan toplanıyor

Aslan toplanıyor

Pazar günkü derbi galibiyeti sonrası pazartesi çalışan , dünü izinli geçirmişti. Sarı-kırmızılılar bugün 12.00'de çalışmalarını 'nde sürdürecek.

Pazar günkü derbi galibiyeti sonrası pazartesi çalışan , dünü izinli geçirmişti. Sarı-kırmızılılar bugün 12.00'de çalışmalarını 'nde sürdürecek. Cimbom 1 Mart Pazar günü Stadyumu'nda G.Birliği'ni konuk edecek.
  1. 26.2.2020
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