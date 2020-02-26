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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Şampiyonluğun habercisi

Şampiyonluğun habercisi

Daha önce 1996-97, , 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında galibiyet serileriyle ipi göğüsleyen , 10 puan geriden gelip zirveye ortak oldu.

İlk yarıda çok fazla puan kaybeden ve yarıştan düştüğü iddia edilen , yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yine en büyük adayı haline geldi. Özellikle 21 yıl sonra 'de gelen galibiyet sonrası bütün dikkatleri üzerine toplayan Cimbom, şampiyonluk havasına girdi. Aslan, Terim'le birlikte daha önce 7 maç üst üste kazandığı 5 sezonda 4 kez mutlu sona ulaştı. Aslan; 1996- 97, , 2011-12 ve 2012- 13 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Sadece 2002- 03 sezonunda ligi ikinci bitirdi.

TARAFTARLAR KENETLENDİ
Galatasaray ilk yarıyı lider 'ın 10, ikinci 'in 6, üçüncü 'un 5, dördüncü F.Bahçe'nin 4, beşinci 'ın 3, altıncı Alanya'nın 2 puan gerisinde kapatmıştı. Ancak ilk yarının son maçından olmak üzere tüm maçlarını kazanan Cimbom, şu anda lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde bulunuyor. F.Bahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 8 puan önüne geçen Cimbom; yaptığı takviyeleri, iyileşen silahları, kenetlenen taraftarları ve tecrübe abidesi hocasıyla birlikte ligin yine en önemli favorisi konumuna geldi.

TEK RAKİBİ LIVERPOOL
Dünyada 2020 tarihinde kendi liginde maç kaybetmeyen iki takım var. Biri Galatasaray, diğer ise 'de şampiyonluğa koşan . Galatasaray 2020 yılında çıktığı 6 maçı kazanırken, Liverpool önceki gün evinde West Ham'ı da yenerek 8'de 8 yaptı.

BORSADA HİSSELER UÇUYOR
Derbi galibiyeti Aslan'a saha dışında da kazandırıyor. Önceki gün yüzde 20 artışla 3.60 liraya yükselen hisseler dün 17.7 kazançla 4.24 liraya kadar çıkış gösterdi. Ardından yüzde 10 değer kazancıyla 3.96 lira seviyelerinde seyretti. Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güçlü seyrini sürdürdüğünü bildirdi. Ayrıca Avrupa kupalarında mücadele ederek gelir elde etme şansının payı anımsatıldı.

  1. 26.2.2020
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