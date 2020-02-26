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26 Şubat 2020, Çarşamba
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30’a bastı

Belhanda 30’a bastı

Aslan'ın tartışılan yıldızı Younes , 30 yaşına girdi. Faslı futbolcunun kutlandı.

Aslan'ın tartışılan yıldızı Younes , 30 yaşına girdi. Faslı futbolcunun kutlandı. maçına kadar taraftarın en sevmediği isim olarak dikkat çeken tecrübeli futbolcu, derbi performansıyla kendini bir nebze affettirdi. Taraftarlar yine de Belhanda'nın satılmasını ve Mario Lemina ile Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını istiyor.
  1. 26.2.2020
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