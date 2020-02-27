Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray Futbol Takımı Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve derbiyi kaçıran Mario Lemina'nın son durumu hakkında da açıklama yapıldı.
27 Şubat 2020 Perşembe 16:42 Güncelleme: 27.02.2020 17:08
Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman salonda yapılan core stabilizayon çalışmasıyla başladı.

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından rampada koşu yaptı.

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Antrenmanın topla yapılan kısmına beşe beş hedefe yönelik dar alan oyunları ile başlandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale taktik oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Öte yandan sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın son durumu hakkında da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mario Lemina, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde bir çalışma yaptı" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
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