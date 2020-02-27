HaberlerGaleriGalatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
Galatasaray Futbol Takımı Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve derbiyi kaçıran Mario Lemina'nın son durumu hakkında da açıklama yapıldı.
27 Şubat 2020 Perşembe 16:42
Güncelleme: 27.02.2020 17:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman salonda yapılan core stabilizayon çalışmasıyla başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından rampada koşu yaptı.
Antrenmanın topla yapılan kısmına beşe beş hedefe yönelik dar alan oyunları ile başlandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale taktik oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın son durumu hakkında da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mario Lemina, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde bir çalışma yaptı" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.