Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Ligin 23. haftasında alınan derbi galibiyeti sonrası sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet... Fenerbahçe galibiyetiyle oyuncuların rehavete kapılmamasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği maçı öncesi nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu olan Terim, isimleri netleştirmeye başladı. İşte detaylar...

27 Şubat 2020 Perşembe 11:47
Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Süper Lig'in 23. haftasının sonuna gelinirken ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yıl aradan sonra gelen Kadıköy galibiyetiyle mutlu...

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Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Ligde son 7 maçında 3 puan alarak iyi bir grafik yakalayan sarı-kırmızılılar zirveden 1 puan uzakta 3. sırada bulunurken şampiyonluk hedefine kitlenmiş durumda.

Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

24. haftada başkent ekibi Gençlerbirliği'ni sahasında ağırlayacak olan Aslan'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim derbi galibiyetinin unutulmasını, rehavete kapılmamasını istiyor.

Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Gençlerbirliği maçında da mutlak 3 puanın sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılarda hazırlıklar tam gaz sürüyor.

Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

FATİH TERİM'DEN REHAVET ÖNLEMİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan 20 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirmenin gururunu yaşarken, diğer taraftan takımının rehavete kapılmasını önlemeye çalışıyor.

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