Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Ligin 23. haftasında alınan derbi galibiyeti sonrası sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet... Fenerbahçe galibiyetiyle oyuncuların rehavete kapılmamasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği maçı öncesi nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu olan Terim, isimleri netleştirmeye başladı. İşte detaylar...