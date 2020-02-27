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Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
Ligin 23. haftasında alınan derbi galibiyeti sonrası sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet... Fenerbahçe galibiyetiyle oyuncuların rehavete kapılmamasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği maçı öncesi nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu olan Terim, isimleri netleştirmeye başladı. İşte detaylar...
27 Şubat 2020 Perşembe 11:47
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Süper Lig'in 23. haftasının sonuna gelinirken ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yıl aradan sonra gelen Kadıköy galibiyetiyle mutlu...
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Ligde son 7 maçında 3 puan alarak iyi bir grafik yakalayan sarı-kırmızılılar zirveden 1 puan uzakta 3. sırada bulunurken şampiyonluk hedefine kitlenmiş durumda.
24. haftada başkent ekibi Gençlerbirliği'ni sahasında ağırlayacak olan Aslan'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim derbi galibiyetinin unutulmasını, rehavete kapılmamasını istiyor.
Gençlerbirliği maçında da mutlak 3 puanın sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılarda hazırlıklar tam gaz sürüyor.
FATİH TERİM'DEN REHAVET ÖNLEMİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan 20 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirmenin gururunu yaşarken, diğer taraftan takımının rehavete kapılmasını önlemeye çalışıyor.