Göksenin'den "Böyle bir şey olabilir mi ya" paylaşımı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Potada derbi sonrası F.Bahçe'ye gönderme!

Göksenin'den "Böyle bir şey olabilir mi ya" paylaşımı!

Göksenin'den "Böyle bir şey olabilir mi ya" paylaşımı!

'ın 'yi futbolun ardından basketbolda da uzun yıllar sonra deplasmanda devirmesi büyük yankı uyandırdı. Kaptan 'ın soyunma odasında çektirdiği fotoğrafı 'a atıfta bulunarak "Böyle bir şey olabilir mi ya!" ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti. Başkan Yardımcısı da paylaşımında "Olur, olur, bal gibi olur!" ifadelerine yer verdi.

'ın, 'yi futbolun ardından basketbolda da uzun yıllar sonra deplasmanda devirmesi büyük yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı , Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve takımının kaptanı , mücadelenin ardından art arda paylaşımlar yaparak Fenerbahçe'ye göndermede bulundular.

Maçın ardından soyunma odasındaki tahtaya bugünün tarihini atıp ' hatırası' yazan Göksenin Köksal, bu fotoğrafını 'ın açıklamasına atıfta bulunarak "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleriyle paylaştı.

AUGUSTE'TAN İMALI 'ONYEKURU' PAYLAŞIMI!

Galatasaray'da 17 sayı, 15 ribauntluk performansıyla maça damgasını vuran Zach Auguste da karşılaşmanın ardından ilginç bir paylaşımda bulundu. Futbolda 3-1 kazanılan derbide son golü atan Onyekuru'nun yüzüne photoshopla kendi yüzünü yerleştiren ABD'li basketbolcunun paylaşımı dikkat çekti.


  1. 26.02.2020
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