Göksenin'den "Böyle bir şey olabilir mi ya" paylaşımı!

Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi futbolun ardından basketbolda da uzun yıllar sonra deplasmanda devirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal, mücadelenin ardından art arda paylaşımlar yaparak Fenerbahçe'ye göndermede bulundular.

Maçın ardından soyunma odasındaki tahtaya bugünün tarihini atıp 'Ataşehir hatırası' yazan Göksenin Köksal, bu fotoğrafını Ozan Tufan'ın açıklamasına atıfta bulunarak "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleriyle paylaştı.

AUGUSTE'TAN İMALI 'ONYEKURU' PAYLAŞIMI!

Galatasaray'da 17 sayı, 15 ribauntluk performansıyla maça damgasını vuran Zach Auguste da karşılaşmanın ardından ilginç bir paylaşımda bulundu. Futbolda 3-1 kazanılan derbide son golü atan Onyekuru'nun yüzüne photoshopla kendi yüzünü yerleştiren ABD'li basketbolcunun paylaşımı dikkat çekti.



