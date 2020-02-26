Göksenin'den "Böyle bir şey olabilir mi ya" paylaşımı!
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi futbolun ardından basketbolda da uzun yıllar sonra deplasmanda devirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kaptan Göksenin Köksal'ın soyunma odasında çektirdiği fotoğrafı Ozan Tufan'a atıfta bulunarak "Böyle bir şey olabilir mi ya!" ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da paylaşımında "Olur, olur, bal gibi olur!" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi futbolun ardından basketbolda da uzun yıllar sonra deplasmanda devirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal, mücadelenin ardından art arda paylaşımlar yaparak Fenerbahçe'ye göndermede bulundular.
Maçın ardından soyunma odasındaki tahtaya bugünün tarihini atıp 'Ataşehir hatırası' yazan Göksenin Köksal, bu fotoğrafını Ozan Tufan'ın açıklamasına atıfta bulunarak "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleriyle paylaştı.
AUGUSTE'TAN İMALI 'ONYEKURU' PAYLAŞIMI!
Galatasaray'da 17 sayı, 15 ribauntluk performansıyla maça damgasını vuran Zach Auguste da karşılaşmanın ardından ilginç bir paylaşımda bulundu. Futbolda 3-1 kazanılan derbide son golü atan Onyekuru'nun yüzüne photoshopla kendi yüzünü yerleştiren ABD'li basketbolcunun paylaşımı dikkat çekti.
- 26.02.2020
- Zeki Uzundurukan: Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor
- Şenol Güneş'ten Ozan Tufan için flaş sözler: Futbol hayatı bitmişti
- Zeki Uzundurukan: Ersun Yanal çok formsuz kariyerini bitirmek üzere
- Okan Buruk: Turu fazlasıyla önemsiyoruz
- Levent Tüzemen: Gelinen noktada Ali Koç vizyonu iflas etmiştir
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Göksenin'den "Böyle bir şey olabilir mi ya" paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.