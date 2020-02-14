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14 Şubat 2020, Cuma
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Tekfen- Doğa Sigorta maçı ne zaman, hangi kanalda? Darüşşafaka-Galatasaray maçı saat kaçta?

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman, hangi kanalda? Darüşşafaka-Galatasaray maçı saat kaçta?

Kupası yarı final mücadelesinde Tekfen ile Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde zorlu rakibi 'i eleyen Darüşşafaka rakibini kupa dışına itmişti... Galatasaray ise Başkent temsilcisi Tofaş'ı eleyerek yarı finale yükselmişti. Basketbolseverler heyecan katsayısı yüksek bu mücadele öncesi Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Darüşşafaka-Galatasaray maçı saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Solgar Vitamin Erkekler 'nda yarı final heyecanı yeni bir formatla bugün başlıyor... 'i eleyerek yarı finale yükselen , zorlu rakibi ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalin diğer iki ekibi ile ise saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN-GALATASARAY DOĞA SİGORTA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? DARÜŞŞAFAKA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Dev mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Dörtlü final heyecanı başlıyor

DÖRTLÜ FİNAL'E NASIL GELDİLER?

Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.

ING 'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Çeyrek finalin en büyük sürprizine Darüşşafaka Tekfen imza attı. Yeşil-siyahlılar, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'i 81-71 yenerek kupanın dışına etti.

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi Galatasaray Doğa Sigorta ise güçlü rakibi TOFAŞ'ı 98-81 yenerek biletini aldı.

Başkent ekibi Türk Telekom da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.

YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 13:04
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