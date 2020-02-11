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11 Şubat 2020, Salı
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’da en iyisi

Avrupa’da en iyisi Türkiye

kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden takımlarımız tarih yazıyor. ile birlikte turnuvalarda 11 takımla yer alan , yüzde 61.1'lik galibiyet oranıyla tüm ülkeleri geride bıraktı, ilk sırayı aldı.

kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden takımlarımız tarih yazıyor. ile birlikte turnuvalarda 11 takımla yer alan , yüzde 61.1'lik galibiyet oranıyla tüm ülkeleri geride bıraktı, ilk sırayı aldı.

  1. 11.2.2020
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