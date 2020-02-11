Avrupa’da en iyisi Türkiye

Avrupa kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden basketbol takımlarımız tarih yazıyor. İspanya ile birlikte turnuvalarda 11 takımla yer alan Türkiye, yüzde 61.1'lik galibiyet oranıyla tüm ülkeleri geride bıraktı, ilk sırayı aldı.