Kobe Bryant'ın helikopter kazasına dair yeni detaylar ortaya çıktı!
Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) raporuna göre, basketbol efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna ve 7 diğer kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasında motor arızasına ilişkin bir kanıt bulunmadı.
Los Angeles Lakers'ın Philadelphia Sixers'a konuk olduğu karşılaşmayı Wells Fargo Center'da takip eden NBA efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna ve 7 kişi, Los Angeles idari bölgesine bağlı Calabasas'ta yaşanan helikopter kazasıyla yaşamını yitirmişti.
Kobe Bryant'ın helikopterinin, görüş mesafesi düşük cihazlarla uçmak için onaylanmadığı ortaya çıktı. Ancak NTSB'nin, ağır sisin oynadığı herhangi bir rol de dahil olmak üzere kaza araştırmaları devam ediyor ve 1 yıl içerisinde net olarak rapor beklenmiyor.
Bir tanığın NTSB'ye verdiği ifadesine göre helikopter sisin içinde yamaca doğru çarpmadan önce ileri ve aşağı doğru uçtuğu. Tanık, helikopteri tepeye çarpmadan önce 1-2 saniye gördüğünü belirtti.
GÖSTERGE PANELİ ÇÖKMÜŞ
Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun soruşturma güncellemesine göre, helikopterin gösterge paneli çöktü ve cihazların çoğu yer değiştirdi. Uçuş kontrolleri kırıldı ve yangın hasarı gördü. Araştırmacılar, çarpışma alanındaki bir ağaç dalı kesildiğinden, motorların çalıştığı ve çarpma anında pervanelerin döndüğüne inanıyorlar.
"HAYATTA KALABİLİRLERDİ"
NBA efsanesinin helikopterinde, bir uçağın yere çarpma tehlikesi olduğunda sinyal veren, TAWS olarak bilinen Arazi Bilinci ve Uyarı Sistemi adlı bir cihaza sahip olmadığı da açıklandı. Kurul, sistemin helikopterler için zorunlu olmasını tavsiye etse de, Federal Havacılık İdaresi sadece hava ambulansları için gerektiğini belirtiyor.
Güvenlik Kurulu üyesi Jennifer Homendy, uyarı sisteminin kazayı önleyip önleyemeyeceği konusunda açık olmasa da, havacılık uzmanı Gary Robb, raporda tüm helikopterlerin uyarı sistemi ile donatılması gerektiğini vurguladı.
Helikopter kazasında dava hakkında bir ders kitabı yazan bir avukat Robb, "Bu helikopterde TAWS olsaydı, Bay Bryant ve diğer yolcular bugün hayatta kalacaklardı" şeklinde konuştu..
Kazada yaşamını yitirenler arasında Orange Coast College beyzbol koçu John Altobelli, eşi Keri ve kızları Alyssa; Bryant'ın arkadaşı ve koç yardımcısı Christina Mauser; Sarah Chester ve 14 yaşındaki kızı Payton da bulunuyordu.
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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