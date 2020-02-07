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07 Şubat 2020, Cuma
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ve kızı Gianna'nın cenaze töreni tarihi netleşti

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni tarihi netleşti

26 Ocak'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybederek spor dünyasını yasa boğan ünlü basketbolcu ve kızı Gianna'nın cenaze töreni için henüz bir tarih açıklanmamıştı. Amerikan medyası, seremoninin 24 Şubat'ta yapılacağını öne sürdü. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)

Geçtiğimiz ay bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden efsane basketbolcu ve aynı kazada ölen 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze töreninin yapılacağı tarih netleşti.

Ölümüyle spor camiasını yasa boğan Bryant ile ilgili bir haber yayınlayan Times, törenin 24 Şubat'ta yapılacağını ileri sürdü. Bu tarih, efsane ismin ve kızının forma numaralarının yan yana getirilerek oluşturuldu ve sembolik bir anlam kazandı. (24/2)

Cenaze töreninin yeri ise, Bryant'ın 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı 'da gerçekleştirilecek. Törende, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de anılacağı ifade edildi.

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  1. 07.02.2020
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