Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni tarihi netleşti

Geçtiğimiz ay bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant ve aynı kazada ölen 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze töreninin yapılacağı tarih netleşti.

Ölümüyle spor camiasını yasa boğan Bryant ile ilgili bir haber yayınlayan Los Angeles Times, törenin 24 Şubat'ta yapılacağını ileri sürdü. Bu tarih, efsane ismin ve kızının forma numaralarının yan yana getirilerek oluşturuldu ve sembolik bir anlam kazandı. (24/2)

Cenaze töreninin yeri ise, Bryant'ın 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'da gerçekleştirilecek. Törende, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de anılacağı ifade edildi.