Cedi Osman: Türkiye için oynamayı özledim - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler NBA Milli basketbolcu Cedi Osman: "Türkiye için oynamayı özledim"

: için oynamayı özledim

Cedi Osman: Türkiye için oynamayı özledim

Amerikan () takımlarından 'ta oynayan , milli takım formasını giymeyi özlediğini belirtti.

, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazısında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçirdiğini ifade etti.

Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de için oynamayı özledim." yorumunu yaptı.

Milli formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını aktaran Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi o anları düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki basketbolcu, Türkiye tarihinin en iyi beşini ise, ", Cedi Osman/Furkan Korkmaz, , ve ." şeklinde seçti.

  1. 10.04.2020
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