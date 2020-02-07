Ciddi misin Cedi Osman?
NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Cleveland'ın Oklahoma'ya 109-103 yenildiği muhteşem bir asist yaparak maçın önüne geçti. Cedi, bounce pass'ı (yerden sektirerek pas) rakibi Gallinari'nin bacak arasından geçirdi ve topu alan Colin Sexton smacı vurdu. Asisti paylaşan Cleveland, "Ciddi misin Cedi Osman?" yazdı.
NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Cleveland'ın Oklahoma'ya 109-103 yenildiği muhteşem bir asist yaparak maçın önüne geçti. Cedi, bounce pass'ı (yerden sektirerek pas) rakibi Gallinari'nin bacak arasından geçirdi ve topu alan Colin Sexton smacı vurdu. Asisti paylaşan Cleveland, "Ciddi misin Cedi Osman?" yazdı.
- 7.2.2020
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