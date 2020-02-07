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07 Şubat 2020, Cuma
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Ciddi misin ?

Ciddi misin Cedi Osman?

'deki gururumuz , Cleveland'ın Oklahoma'ya 109-103 yenildiği muhteşem bir asist yaparak maçın önüne geçti. Cedi, bounce pass'ı (yerden sektirerek pas) rakibi Gallinari'nin bacak arasından geçirdi ve topu alan smacı vurdu. Asisti paylaşan Cleveland, "Ciddi misin Cedi Osman?" yazdı.

'deki gururumuz , Cleveland'ın Oklahoma'ya 109-103 yenildiği muhteşem bir asist yaparak maçın önüne geçti. Cedi, bounce pass'ı (yerden sektirerek pas) rakibi Gallinari'nin bacak arasından geçirdi ve topu alan smacı vurdu. Asisti paylaşan Cleveland, "Ciddi misin Cedi Osman?" yazdı.

  1. 7.2.2020
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