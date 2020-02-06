NBA'de Raptors tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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'de Raptors tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı

NBA'de Raptors tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'ı 119-118 yenen , galibiyet serisini 12 karşılaşmaya çıkardı. Kulüp tarihinde ilk defa peş peşe 12 maç kazanan Raptors'ta 32 sayı, 10 asist üretti.

'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, bitime 2,5 dakika kala 10 sayı geride olduğu Pacers mücadelesini, seyircisinin de desteğiyle 119-118 kazandı.

Kulüp tarihinde ilk defa peş peşe 12 maç kazanan Raptors'ta 32 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Serge Ibaka 30 sayı, 7 ribaunt ve Pascal Siakam 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üretti.

Pacers 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Malcolm Brogdon, 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Justin Holiday ve 15 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Domantas Sabonis'in gayreti, galibiyete yetmedi.

JOKIC'TEN EŞİNE AZ RASTLANAN "TRİPLE DOUBLE"

Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada , 'ı deplasmanda 98-95 mağlup etti.

30 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçen 10. oyuncu oldu. Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Karim Abdülcabbar, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, David Lee, George McGinnis ve Larry Foust başarmıştı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 116-108

-: 119-118

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 129-88

Boston Celtics-Orlando Magic: 116-100

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-127

Thunder-Cleveland Cavaliers: 109-103

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 107-121

Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-98

Clippers-Miami Heat: 128-111

  1. 06.02.2020
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