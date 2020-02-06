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06 Şubat 2020, Perşembe
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'ın asisti Oklahoma maçına damga vurdu!

Cedi Osman'ın asisti Oklahoma maçına damga vurdu!

'de deplasmanda Thunder'a konuk oldu. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği konuk ekip mücadeleyi 109-103 kaybederken, maça Cedi'nin harika asisti damga vurdu.

'de yine nefes kesen bir mücadele oynandı. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , Chesapeake Energy Arena'da Thunder'ın konuğu oldu.

Maçta 3. periyot dışında üstün oynayan taraf ev sahibi takım olurken, Oklahoma City Thunders maçı 109-103 kazanmayı başardı. Cedi Osman karşılaşmada 24 dakika süre alırken maçı 11 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

CEDİ'DEN HARİKA ASİST

Bu arada konuk ekipte forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman maça damga vuran isim oldu. Yıldız sporcunun rakibinin bacağının arasından attığı topla yaptığı asist hem ABD hem de Avrupa basınında manşetlere çıktı.

  1. 06.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 08:52
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