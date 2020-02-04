CSKA Moskova-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. CSKA Moskova'nın sahasında oynanacak zorlu mücadele öncesi Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Peki CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz...
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Son mücadeleyi son saniyede yediği sayı ile kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Peki CSKA Moskova-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları...
CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
CSKA Moskova'nın sahası Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORT 3'de canlı yayınlanacak.
MOERMAN: "ÇOK ZORLU BİR MÜCADELE OLACAK"
Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.
THY Avrupa Ligi'nde zirvedeki yerlerini korumak istediklerini ifade eden Moerman, "Ligin ilk yarısında CSKA Moskova ile İstanbul'da oynadığımız maçı kaybetmiştik. Bu maçta 40 dakika boyunca oyunu kontrol etmeliyiz ve bence galibiyet için maçın anahtarı savunmada agresif olmak." değerlendirmesinde bulundu.
ANADOLU EFES 681. MAÇINA ÇIKACAK
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Ataman, lacivert-beyazlı kulübün sitesinde yayımlanan açıklamasında, CSKA Moskova'yı 2 sezondur yenemediklerini hatırlattı.
İstanbul'da son saniye basketiyle rakiplerine yenildiklerini vurgulayan Ataman, "İstanbul'da süper bir hakem yönetiminin olduğu maçı son saniyelerde Mike James'in basketi ve Larkin'in kaçan şutu ile kaybetmiştik. Şimdi aynı şartlarda oynanacak bir maçta rövanşı almaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çok zorlu ve yorucu bir fikstürün içinde olduklarını aktaran Ataman, şunları kaydetti:
"Bu maç için özel bir hazırlık yapamıyoruz. Cuma gecesi Belgrad'da, dün akşam da İstanbul'da çok sert iki maç oynadık. Aynı strateji ile CSKA Moskova maçını da oynayacağız. THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonda yenemediğimiz tek takım CSKA Moskova, bu kez bunu kırmak istiyoruz."
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
CSKA Moskova-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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