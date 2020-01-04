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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Hidaye Türkoğlu'ndan açıklaması! Milli forma...

Hidaye Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması! Milli forma...

Federasyonu Başkanı , katıldığı bir televizyon programında yıldız basketbolcu 'in milli formayı giyip giymeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. İşte Türkoğlu'nun o sözleri...

Bu sezon formasıyla harikalar yaratan , ING Süper Ligi ve Euroleague'e damga vurdu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi da görmek isteriz." şeklinde konuşmuştu.

Konuyla alakalı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu Türkoğlu "Larkin için girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle de bir görüşme yapacağız. Görüşme olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz." dedi.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 12:00
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