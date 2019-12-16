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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'a 'den teşekkür mesajı!

Başkan Erdoğan'a Shane Larkin'den teşekkür mesajı!

'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla basketbolseverlerin gözde ismi haline gelen Amerikalı , Başkan 'a teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan 'a, ekiplerinden forması giyen Amerikalı oyun kurucu 'den teşekkür mesajı geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla açıklamalarda bulunmuştu ve bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili görüşünü aktarmıştı.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetmiş, vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getirmiş ve "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullanmıştı.

Shane Larkin, bu ifadenin ardından sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ederim." dedi.


  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 18:18
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