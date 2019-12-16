Başkan Erdoğan'a Shane Larkin'den teşekkür mesajı!
Türkiye'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla basketbolseverlerin gözde ismi haline gelen Amerikalı Shane Larkin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes forması giyen Amerikalı oyun kurucu Shane Larkin'den teşekkür mesajı geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla açıklamalarda bulunmuştu ve bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili görüşünü aktarmıştı.
"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetmiş, vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getirmiş ve "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullanmıştı.
Shane Larkin, bu ifadenin ardından sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ederim." dedi.
I want to thank the Turkish President, Mr. Erdogan, for his kind thoughts about me. pic.twitter.com/baJWt11L9t— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) December 16, 2019
- 16.12.2019
- Güncelleme: 16.12.2019 18:18
- Başkan Erdoğan'a Shane Larkin'den teşekkür mesajı!
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