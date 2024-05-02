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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 2 Mayıs hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

22:00 Aston Villa - Olympiakos (Exxen)

22:00 Fiorentina - Club Brugge (Exxen)

UEFA Avrupa Ligi

22:00 Roma - Bayer Leverkusen (TV 8,5)

22:00 Marsilya - Atalanta (Exxen)

İngiltere - Premier Lig

21:30 Chelsea - Tottenham

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:00 Al Hazm - Al Akhdoud

21:00 Al Ahli Jeddah - Damac FC

21:00 Al Fateh - Al Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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