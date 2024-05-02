BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 22:00 Aston Villa - Olympiakos (Exxen) 22:00 Fiorentina - Club Brugge (Exxen)

UEFA Avrupa Ligi 22:00 Roma - Bayer Leverkusen (TV 8,5) 22:00 Marsilya - Atalanta (Exxen)

İngiltere - Premier Lig 21:30 Chelsea - Tottenham

Suudi Arabistan - Pro Lig 18:00 Al Hazm - Al Akhdoud 21:00 Al Ahli Jeddah - Damac FC 21:00 Al Fateh - Al Riyadh

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