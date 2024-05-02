BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi
22:00 Aston Villa - Olympiakos (Exxen) 22:00 Fiorentina - Club Brugge (Exxen)
22:00 Aston Villa - Olympiakos (Exxen)
22:00 Fiorentina - Club Brugge (Exxen)
UEFA Avrupa Ligi
22:00 Roma - Bayer Leverkusen (TV 8,5)
22:00 Roma - Bayer Leverkusen (TV 8,5)
İngiltere - Premier Lig
21:30 Chelsea - Tottenham
21:30 Chelsea - Tottenham
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:00 Al Hazm - Al Akhdoud 21:00 Al Ahli Jeddah - Damac FC 21:00 Al Fateh - Al Riyadh
18:00 Al Hazm - Al Akhdoud
21:00 Al Ahli Jeddah - Damac FC
21:00 Al Fateh - Al Riyadh
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