MAÇ SONUCU Türk Telekom 75 - SIG Strasboug 83
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, ilk yarısı 42-38 biten karşılaşmada sahasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'a 83-75 mağlup oldu.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında sahasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'a 83-75 yenildi.
Türk Telekom, bu sonuçla grupta 2. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 7. dakikası 15-15'lik eşitlikle geçildi. Daha sonra savunma ve hücumda iyi bir görüntü sergileyerek 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.
SIG Strasbourg, ikinci periyodun başında farkı çift haneye çıkardı: 15-26. Çeyreğin son bölümünde üst üste sayılar bulan Türk Telekom, farkı 4 sayıya indirirken, SIG Strasbourg soyunma odasına 42-38 üstün gitti.
Dengeli geçen üçüncü periyodu 65-62 geride kapatan Türk Telekom, 32. dakikada Fall'un basketiyle 67-67'lik beraberliği yakaladı. Son 3 dakikaya 76-73 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle girilirken, Türk Telekom kalan bölümde hücumda üretken olamadı. Karşılaşma, 83-75 SIG Strasbourg'un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın en skorer ismi ise 21 sayıyla Türk Telekom'dan Fall oldu.
- 04.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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KaraKartal Abouabakar
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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