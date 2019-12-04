MAÇ SONUCU Türk Telekom 75 - SIG Strasboug 83 - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU Türk Telekom 75 - SIG Strasboug 83

MAÇ SONUCU 75 - SIG Strasboug 83

MAÇ SONUCU Türk Telekom 75 - SIG Strasboug 83

FIBA A Grubu 7. hafta karşılaşmasında , ilk yarısı 42-38 biten karşılaşmada sahasında temsilcisi SIG Strasbourg'a 83-75 mağlup oldu.

Erkek Basketbol Takımı, FIBA A Grubu 7. hafta maçında sahasında temsilcisi SIG Strasbourg'a 83-75 yenildi.

Türk Telekom, bu sonuçla grupta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 7. dakikası 15-15'lik eşitlikle geçildi. Daha sonra savunma ve hücumda iyi bir görüntü sergileyerek 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

SIG Strasbourg, ikinci periyodun başında farkı çift haneye çıkardı: 15-26. Çeyreğin son bölümünde üst üste sayılar bulan Türk Telekom, farkı 4 sayıya indirirken, SIG Strasbourg soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyodu 65-62 geride kapatan Türk Telekom, 32. dakikada Fall'un basketiyle 67-67'lik beraberliği yakaladı. Son 3 dakikaya 76-73 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle girilirken, Türk Telekom kalan bölümde hücumda üretken olamadı. Karşılaşma, 83-75 SIG Strasbourg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın en skorer ismi ise 21 sayıyla Türk Telekom'dan Fall oldu.

  1. 04.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Türk Telekom 75 - SIG Strasboug 83 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN