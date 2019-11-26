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26 Kasım 2019, Salı
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Eski Fenerbahçeli Bogdanovic: ’yi özledim

Eski Fenerbahçeli Bogdanovic: Türkiye’yi özledim

NBA'DE Sacramento forması giyen Bogdanovic'ten mesaj var... Sırp basketbolcu, eski takımı 'yi ve 'yi çok özlediğini belirtip, "Fenerbahçe'yi de her zaman takipteyim" dedi.

NBA'DE Sacramento forması giyen Bogdanovic'ten mesaj var... Sırp basketbolcu, eski takımı 'yi ve 'yi çok özlediğini belirtip, "Fenerbahçe'yi de her zaman takipteyim" dedi.

  1. 26.11.2019
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