Fenerbahçe'de Altay rekor kırdı

Golsüz biten Malatya maçında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Altay Bayındır, bu karşılaşmada rekor da kırdı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, Malatya'da bu sezon ligde en çok kurtarış yaptığı 90 dakikayı çıkardı. Yıldız kaleci, son 10 maçında fileleri havalandıran Malatya'yı durduran isim oldu.