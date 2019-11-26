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26 Kasım 2019, Salı
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'de Altay rekor kırdı

Fenerbahçe'de Altay rekor kırdı

Golsüz biten maçında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan , bu karşılaşmada rekor da kırdı. 'nin genç file bekçisi, Malatya'da bu sezon ligde en çok kurtarış yaptığı 90 dakikayı çıkardı. Yıldız kaleci, son 10 maçında fileleri havalandıran Malatya'yı durduran isim oldu.

Golsüz biten maçında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan , bu karşılaşmada rekor da kırdı. 'nin genç file bekçisi, Malatya'da bu sezon ligde en çok kurtarış yaptığı 90 dakikayı çıkardı. Yıldız kaleci, son 10 maçında fileleri havalandıran Malatya'yı durduran isim oldu.

  1. 26.11.2019
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