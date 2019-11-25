Fenerbahçe yöneticileri tarihi yerleri gezdi

Başkan Güder, daha sonra yönetim kurulu üyelerine Arslantepe Höyüğü, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray ve Poyraz Konağını gezdirdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, bu gezi programından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Yüksek Divan Kurulu üyesi Aram Markaroğlu ve çok sayıda yönetim kurulu üyesinin katıldığı programlarda Battalgazi ilçesi tanıtıldı.

Düzenlenen bu programdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, "Başkanımız bizleri davet ettiğinde çok mutlu olduk. Battalgazi ilçesi hakikaten tarihlerle dolu bir ilçeymiş. Özellikle gezmek gerekilen bir ilçeymiş. Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray'ı gezip yakından tanıdık. Hayran kaldık diyebilirim. Arkeolog tarafından Arslantepe Höyüğü'ne dair yapılan açıklamalar gerçekten bizleri çok etkiledi. Ne kadar tarihi bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Bu gezi için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böylesine bir Kültürel Mirasın varlığından benimde doğrusu haberim yoktu. Daha çok okuyacağım. Bugün epeyce bilgi sahibi olduk. Gerçekten böyle muazzam bir kültürel mirasın bilinmesi, tanıtılması ve koruma altına alınması lazım. Başkanımızın da belirttiği gibi çalışmalar devam ediyor. Buradan bütün herkese seslenmek istiyorum. Buraya yollarını düşürsünler ve bu kültürel mirasımızı mutlaka görsünler" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle yakından ilgilenen Başkan Güder, "Öncelikle Fenerbahçe Spor kulübü yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bizleri kırmayıp bu davetimize teşrif ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Battalgazi denilince ilk akla gelen şey, Dünya'nın ilk yerleşik devlet sisteminin şekillenmiş olduğu bir yer olma özelliği ile dikkat çekiyor. Arslantepe Höyüğümüz, MÖ 5500 yıllık bir geçmişi olan bir yerdir. Burada bir tarih ve medeniyet var. Burada yaşanmış bir kültür var. Dolayısıyla burada adanmış bir ömür var. Bu kadar eski tarihe ve kültüre sahip olan bir yeri

sadece Battalgazi'yle Malatya ile sınırlı tutmayıp ulusal ve uluslararası bazda bu ortak mirası tüm insanlığa hediye etmek istiyoruz. Battalgazi belediyesi olarak 2004 yılında bir çalışma yaptık. Bu mirasıUNESCO Dünya Mirasına dahil etmek istedik. Müracaatımız da kabul edildi ve geçici listeye alındı. UNESCO Dünya Mirasına dahil etmek istedik. Müracaatımız da kabul edildi ve geçici listeye alındı"dedi.

Program sonunda Başkan Güder, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin hazırladıkları çeşitli ürünleri, Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine takdim ederken, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Güder' Fenerbahçe forması hediye etti.