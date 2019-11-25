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Fenerbahçe taraftarının penaltı isyanı! Peki IFAB ne diyor?
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, zorlu mücadelede Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 0-0'lık skor sonucu puanlar paylaşılırken birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Bu pozisyonlardan biri de karşılaşmanın 45+9. dakikada kullanılan penaltı vuruşu sonrasında yaşandı. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli birçok taraftar mücadele sonrası sosyal medyada kaleci Farnolle'ün hatalı pozisyon aldığı ve vuruşun tekrarlanması gerektiği yorumunda bulundu. Peki IFAB kuralları ne diyor?
25 Kasım 2019 Pazartesi 16:03
Güncelleme: 25.11.2019 16:17
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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir deplasmana çıktı.
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Mücadelenin 90 dakikası başladığı skorla biterken iki ekip 0-0 sonuçlanan karşılaşmayla puanları paylaşmış oldu. Bu skorla ev sahibi ekip puanını 19'a yükselterek 6. sırada kendine yer bulurken Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada yer aldı.
Öte yandan karşılaşma birçok tartışmalı pozisyonla haftaya damgasını vurdu. Mücadelenin 40. dakikadasında kullanılan köşe vuruşunun ardından kaleci Altay Bayındır topu elinden kaçırmasının ardından Yeni Malatyaspor Mina ile ağları sarstı ancak maçın hakemi Mete Kalkavan gol öncesinde faul olduğunu tespit ederek ve golü geçersiz saydı.
KAÇAN PENALTIDA TARTIŞMA Mücadelenin ilk yarısında hakem Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı kararı da çok tartışılan bir diğer pozisyon oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Victor Moses topa yükselmek istedi. İki BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcunun arasında sıyrılan Victor Moses, kafayla topa vurdu ve sonra kaleci ile çarpıştı...