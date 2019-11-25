Fenerbahçe taraftarının penaltı isyanı! Peki IFAB ne diyor?

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, zorlu mücadelede Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 0-0'lık skor sonucu puanlar paylaşılırken birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Bu pozisyonlardan biri de karşılaşmanın 45+9. dakikada kullanılan penaltı vuruşu sonrasında yaşandı. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli birçok taraftar mücadele sonrası sosyal medyada kaleci Farnolle'ün hatalı pozisyon aldığı ve vuruşun tekrarlanması gerektiği yorumunda bulundu. Peki IFAB kuralları ne diyor?