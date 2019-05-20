Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.
Play-off programı şu şekilde:
YARIN:
20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
22 MAYIS ÇARŞAMBA:
20.15 Anadolu Efes-Banvit
23 MAYIS PERŞEMBE:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
25 MAYIS CUMARTESİ:
15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta
17.30 Banvit-Anadolu Efes
26 MAYIS PAZAR:
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ
17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
28 MAYIS SALI:
Anadolu Efes-Banvit
Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
29 MAYIS ÇARŞAMBA:
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
BASKETBOL 1. LİGİ'NDE YARI FİNAL BAŞLIYOR
Türkiye Basketbol 1. Lig'inde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlayacak.
Çeyrek finallerin ardından üst tura yükselen Sigortam.net İTÜ Basketbol, Akhisar Belediye, Konyaspor ve OGM Ormanspor adını finale yazdırmak için mücadele edecek.
Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda program şöyle:
16.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediye
16.00 OGM Ormanspor-Konyaspor
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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