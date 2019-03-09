Banvit'ten kıl payı galibiyet
09 Mart 2019, Cumartesi
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Banvit'ten kıl payı galibiyet

Banvit'ten kıl payı galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında, Banvit sahasında 'ı 90-89 mağlup etti.

Maça iki takım da etkili başladı. Ev sahibi takım Neal, Perez, ve Shelton ile bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-8 önde geçti. Perez ve Neal'in dış atışlarıyla 8. dakikada farkı 5 sayıya çıkartan (23-18) Banvit, hücumda zorlanan temsilcisi karşısında ilk çeyreği 28-22 önde kapattı.

İkinci periyodun başında tam saha baskıya geçen Banvit, ve Perez'le bulduğu sayılarla 13. dakikayı 35-26 önde bitirdi. Ev sahibi ekibin top kayıplarını Weems ve Elegar ile cezalandıran , 16. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 37-33. İlk yarıda son 3 dakikaya girilirken Weems ile sayılar bulan konuk ekip önce eşitliği sağladı, daha sonra 41-39 öne geçti. Banvit'e fazla sayı imkanı vermeyen TOFAŞ, devreye 49-46 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hücum ve savunmada etkili başlayan TOFAŞ, Kadji, Garrett, Elegar ve Mejia'nın sayılarıyla 23. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 51-61. Karşılaşmanın 26. dakikasında Neal'in basketleriyle farkı 1 sayıya (63-64) indiren turuncu-yeşilli Banvit, bu çeyreği de tek sayı geride tamamladı: 73-74.

Son çeyreğe ve Shelton'un basketleriyle başlayan Banvit 33. dakikada eşitliği sağladı: 79-79. Bandırma temsilcisi ardından Perez'in basketiyle 82-79 öne geçti. Banvit etkili oyununu sürdürüp Neal'in son saniye sayısıyla mücadeleyi 90-89 kazandı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Banvit: Perez 20, İsmail Cem Ulusoy 3, Tolga Geçim 8, Morgan 8, Rıdvan Öncel 4, Metehan Akyel 4, Neal 24, Şehmus Hazer, Shelton 19, Ragıp Berke Atar

TOFAŞ: Garrett 12, Berkan Durmaz 5, 4, Yiğit Arslan 5, Mejia 12, Elegar 14, Weems 21, Kadji 12, Muhsin Yaşar 4

1. Periyot: 28-22

Devre: 46-49

3. Periyot: 73-74

  1. 09.03.2019
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