Darüşşafaka evinde mağlup
01 Şubat 2019, Cuma
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evinde mağlup

Darüşşafaka evinde mağlup

Basketbol Avrupa Ligi 21. hafta maçında Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi 'e 86-82 kaybetti.

Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 18. kez mağlup oldu, ise 17. galibiyetini elde etti.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken hücumda tempolu oynayan Real Madrid, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan İspanyol ekibi, hücumda skor üretmekte sorun yaşayan Tekfen karşısında 13. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 18-30. Douglas'la arka arkaya sayılar bularak hücumda ritmini bulan yeşil-siyahlılar, 18. dakikada farkı 7 sayıya (36-43) indirdi. Çeyreğin son bölümlerinde hücumda yeniden toparlanan Real Madrid, soyunma odasına 15 sayılık (53-38) üstünlükle girdi.

İkinci yarı tempolu başladı. Darüşşafaka Tekfen, dış atışlardan Douglas, Evans ve ile isabetler bularak oyuna tutunmaya çalışsa da hücumda pota altını iyi kullanan Real Madrid, son çeyreğe 72-59 önde gitti.

Darüşşafaka Tekfen, dördüncü periyoda savunmada ve hücumda oldukça etkili başladı. Evans, Muhammed Baygül ve 'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan yeşil-siyahlılar, 32. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 66-72. Taraftarının da desteğini arkasına alan yeşil-siyahlı ekip, top kayıpları yapan ve hücumdaki temposunu kaybeden Real Madrid karşısında bitime 2 dakika 31 saniye kala Evans'ın pota altından bulduğu basketle farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 79-80. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Darüşşafaka Tekfen, bitime 38 saniye kala Douglas'ın üç sayılık basketiyle eşitliği sağladı: 82-82. Real Madrid, Tavares'in serbest atış isabetleriyle skor üstünlüğünü (82-84) eline aldı. Kalan sürede serbest atışlardan sayılar bulan İspanyol ekibi, final hücumunda skor üretemeyen yeşil-siyahlıları 86-82 mağlup etti.

Öte yandan, Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları ve karşılaşmayı saha kenarındaki koltuklardan takip etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 27, Muhammed Baygül 5, Peiners 7, Evans 18, Eric 4, Kartal Özmızrak 11, Mert Akay 2, Berk Demir, Kidd 3, Doğuş Özdemiroğlu 2, 3, Diebler

Real Madrid: Campazzo 9, Causeur 5, Taylor 4, Randolph 15, Tavares 2, Ayon 5, Carroll 12, Llull 3, Deck 6, Prepelic 10, Thompkins 15

1. Periyot: 16-23

Devre: 38-53

3. Periyot: 59-72

Beş faulle çıkan: 39.58 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)

  1. 1.2.2019 22:45
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