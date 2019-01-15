Başkan Özakcan engelli sporcuyu sevindirdi

Efeler Belediyesi olarak bugüne kadar asıl engelin bedenlerde değil de yüreklerde olduğu inancıyla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Özakcan, "2014 yılı 30 Mart'tan bu güne, yeni kurulan bir belediye olmamıza karşın, Engelli Spor Takımlarımızın her türlü etkinliğine, ulaşımından malzeme ihtiyaçlarına, her türlü maddi ihtiyaçlarına kadar Efeler Belediyesi olarak destek olduk. Tüm yaptığımız faaliyetlerimizde engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Engelli vatandaşlarımızın toplum içerisinde ki yaşam kalitelerini yükseltmek adına çalışmalar yaptık hep onların yanında olduk. Bugüne kadar bizlerden talep edilen tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, baston ihtiyacı başvurularını geri çevirmedik. Şehrin belirli bölgelerinde engelli kardeşlerimizin araçları için engelli aracı şarj istasyonları kurduk. Şimdi de bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeyi Abdullah Kılıç kardeşimize taktim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiden kendisine hayırlı olmasını temenni ediyor, yaşamdaki ve spordaki başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı forması giyen 22 yaşındaki Abdullah Kılıç, sporla hayata bağlandıklarını, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile mutlu olduğunu söyledi. Genç sporcu takımıyla birlikte nice şampiyonluklar yaşamak olduğunu ifade ederken, " Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan sayesinde gelecekte birçok başarıya imza atacağımız inanıcıyla kendisine çok teşekkür ediyorum" sözleriyle duygu ve düşüncelerini dile getirdi.